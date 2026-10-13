13.10.2026 15:19:38

Taliban sperren BBC-Empfang in Afghanistan

LONDON/KABUL (dpa-AFX) - Die in Afghanistan herrschenden Taliban haben den Empfang des britischen Senders BBC über herkömmliche Radiosender im Land gesperrt. "Millionen Menschen in ganz Afghanistan verlassen sich auf die BBC, um verlässliche Nachrichten und Informationen zu erhalten", hieß es in einer Erklärung des Senders. "Wir arbeiten mit den Behörden zusammen, um die Situation zu klären."

Auch der afghanische Sender Tolonews berichtete unter Berufung auf einen Funktionär im Taliban-Kulturministerium über die Maßnahme. Die Entscheidung sei nach "wiederholten Verstößen" der BBC erfolgt. Nähere Details nannte er nicht. Der britische Sender teilte unterdessen mit, Radioprogramme in den Landessprachen Dari und Paschtu sowie in Englisch weiter über Kurz- und Mittelwelle, online und via Satellit verbreiten zu wollen.

Die islamistische Taliban-Führung hat seit ihrer Machtübernahme vor mehr als fünf Jahren die Pressefreiheit in Afghanistan massiv eingeschränkt. Neben der Kontrolle ausländischer Medien herrscht eine Kultur der Selbstzensur unter afghanischen Medienschaffenden. Die Regierung in Kabul begründet ihre Maßnahmen in der Regel mit Verstößen gegen islamische Werte./arb/DP/men

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