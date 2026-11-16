Talisker Resources: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Talisker Resources präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,03 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Talisker Resources ein Ergebnis je Aktie von -0,040 CAD vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 28,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,0 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,5 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at