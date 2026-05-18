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18.05.2026 06:31:29
Talisker Resources: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Talisker Resources hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 CAD gegenüber -0,050 CAD im Vorjahresquartal verkündet.
Redaktion finanzen.at
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