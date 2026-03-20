Talk City mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Talk City hat am 18.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal hatte Talk City ebenfalls ein EPS von 0,010 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Talk City mit einem Umsatz von insgesamt 3,1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 7,34 Prozent gesteigert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11,14 Millionen USD – eine Minderung um 1,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 11,35 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at