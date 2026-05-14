Talk City: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Talk City hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Talk City in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,0 Millionen USD im Vergleich zu 2,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at