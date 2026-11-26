TalkPool hat am 25.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,11 SEK gegenüber 0,560 SEK im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 51,0 Millionen SEK – das entspricht einem Zuwachs von 5,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 48,2 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at