Talkspace: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Talkspace stellte am 11.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 61,7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 52,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at