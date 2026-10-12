Tallinn Department Stor präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Tallinn Department Stor hat am 09.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,200 EUR erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Tallinn Department Stor mit einem Umsatz von insgesamt 251,7 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 232,7 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,17 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at