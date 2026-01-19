Tallinn Department Stor zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Tallinn Department Stor hat am 16.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,260 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Tallinn Department Stor mit einem Umsatz von insgesamt 239,2 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 256,6 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,78 Prozent verringert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,430 EUR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,670 EUR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Tallinn Department Stor im vergangenen Geschäftsjahr 919,65 Millionen EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tallinn Department Stor 944,57 Millionen EUR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at