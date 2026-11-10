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10.11.2026 06:31:29
Tallinna Sadam AS Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Tallinna Sadam AS Registered hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 0,04 EUR gegenüber 0,030 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,73 Prozent auf 33,8 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 31,7 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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