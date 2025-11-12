|
Tallinna Sadam AS Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Tallinna Sadam AS Registered lud am 10.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 0,03 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,020 EUR je Aktie erzielt worden.
Tallinna Sadam AS Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 31,7 Millionen EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 31,2 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.
