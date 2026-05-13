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13.05.2026 06:31:29
Tallinna Sadam AS Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Tallinna Sadam AS Registered hat am 11.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 0,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,030 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 28,4 Millionen EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 28,2 Millionen EUR.
Redaktion finanzen.at
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