Tallinna Sadam AS Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Tallinna Sadam AS Registered hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,010 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Beim Umsatz wurden 31,1 Millionen EUR gegenüber 29,5 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at