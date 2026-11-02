Tallinna Vesi A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Tallinna Vesi A hat am 30.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 0,20 EUR. Im letzten Jahr hatte Tallinna Vesi A einen Gewinn von 0,250 EUR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 18,3 Millionen EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18,2 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at