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02.11.2026 06:31:29
Tallinna Vesi A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Tallinna Vesi A hat am 30.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS lag bei 0,20 EUR. Im letzten Jahr hatte Tallinna Vesi A einen Gewinn von 0,250 EUR je Aktie eingefahren.
Der Umsatz lag bei 18,3 Millionen EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18,2 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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