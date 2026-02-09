Tallinna Vesi A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Tallinna Vesi A hat am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,210 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,02 Prozent auf 18,9 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,7 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 0,710 EUR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tallinna Vesi A 0,660 EUR je Aktie eingenommen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Tallinna Vesi A mit einem Umsatz von insgesamt 72,48 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 64,38 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,58 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at