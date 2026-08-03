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03.08.2026 06:31:29
Tallinna Vesi A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Tallinna Vesi A hat am 31.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,01 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,070 EUR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,02 Prozent zurück. Hier wurden 18,6 Millionen EUR gegenüber 19,4 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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