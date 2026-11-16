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16.11.2026 06:31:29
Talon Capital A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Talon Capital A präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Es stand ein EPS von 0,06 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Talon Capital A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,030 USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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