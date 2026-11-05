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05.11.2026 06:31:28
Talos Energy: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Talos Energy hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,49 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Talos Energy ein Ergebnis je Aktie von -0,550 USD vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 32,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 596,0 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 450,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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