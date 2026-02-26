Talos Energy präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Talos Energy gab am 24.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,360 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Talos Energy mit einem Umsatz von insgesamt 392,2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 485,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 19,16 Prozent verringert.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 2,820 USD gegenüber -0,440 USD im Vorjahr verkündet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,80 Prozent auf 1,78 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,97 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at