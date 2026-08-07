Talos Energy präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Talos Energy gab am 04.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,88 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -1,050 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Talos Energy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 56,53 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 664,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 424,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at