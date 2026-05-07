Talos Energy: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Talos Energy hat am 05.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei -1,52 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,050 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Talos Energy mit einem Umsatz von insgesamt 472,3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 513,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 7,94 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at