Talos Energy: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Talos Energy hat am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,55 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,490 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 509,3 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 450,1 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at