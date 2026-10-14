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14.10.2026 06:31:29
Talwalkars Better Value Fitness: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Talwalkars Better Value Fitness präsentierte in der am 13.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,98 INR. Im Vorjahresquartal hatten -0,870 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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