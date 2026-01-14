|
14.01.2026 06:31:28
Tama Home: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Tama Home hat am 13.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 65,59 JPY. Im Vorjahresviertel waren 22,80 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 59,35 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 4,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 56,98 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
