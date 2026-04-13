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13.04.2026 06:31:29
Tama Home: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Tama Home lud am 10.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 59,89 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -72,360 JPY erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 32,38 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tama Home einen Umsatz von 30,15 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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