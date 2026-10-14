Tama Home präsentierte Quartalsergebnisse

Tama Home hat am 13.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -114,85 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Tama Home ein EPS von -97,750 JPY in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 27,61 Milliarden JPY – eine Minderung von 5,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 29,10 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at