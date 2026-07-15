Tama Home vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Tama Home hat am 14.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 133,91 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 188,08 JPY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Tama Home mit einem Umsatz von insgesamt 76,92 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 76,93 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 0,02 Prozent verringert.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 41,86 JPY gegenüber 50,99 JPY je Aktie im Vorjahr.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 1,53 Prozent auf 200,82 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 197,74 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at