|
16.12.2025 06:31:29
TAMAGAWA hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
TAMAGAWA hat am 15.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 41,23 JPY gegenüber -17,500 JPY im Vorjahr.
Auf der Umsatzseite standen 5,59 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 4,04 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!