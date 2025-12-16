TAMAGAWA hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

TAMAGAWA hat am 15.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 41,23 JPY gegenüber -17,500 JPY im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite standen 5,59 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 4,04 Milliarden JPY umgesetzt.

