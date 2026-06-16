TAMAGAWA legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

TAMAGAWA hat am 15.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 142,49 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TAMAGAWA 19,78 JPY je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 1,69 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TAMAGAWA 1,40 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at