TAMAGAWA öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

TAMAGAWA hat sich am 16.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 111,08 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TAMAGAWA 9,21 JPY je Aktie verdient.

TAMAGAWA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,05 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 83,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at