TAMAGAWA stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

TAMAGAWA hat am 14.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.07.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 12,96 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,410 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TAMAGAWA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,56 Milliarden JPY im Vergleich zu 1,47 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at