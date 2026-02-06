Tamai Steamship informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Tamai Steamship äußerte sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 114,61 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 869,54 JPY erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Tamai Steamship mit einem Umsatz von insgesamt 1,36 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,59 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 14,49 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at