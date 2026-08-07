Tamai Steamship präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Tamai Steamship hat am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 162,06 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -75,400 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 1,47 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tamai Steamship 1,00 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at