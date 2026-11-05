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05.11.2026 06:31:28
Tamai Steamship verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Tamai Steamship hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf 125,87 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 76,96 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,40 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 4,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,47 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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