TAMAR PETROLEUM stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

TAMAR PETROLEUM hat am 26.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 0,12 ILS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TAMAR PETROLEUM 0,430 ILS je Aktie eingenommen.

TAMAR PETROLEUM hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 207,3 Millionen ILS abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 14,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 241,9 Millionen ILS erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at