Tamarack Valley Energy: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Tamarack Valley Energy hat am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,50 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,170 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tamarack Valley Energy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 394,1 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 346,9 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at