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08.05.2026 06:31:29
Tamarack Valley Energy verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Tamarack Valley Energy ließ sich am 06.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tamarack Valley Energy die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,120 CAD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Tamarack Valley Energy im vergangenen Quartal 375,6 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tamarack Valley Energy 361,0 Millionen CAD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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