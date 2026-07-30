Tamarack Valley Energy verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Tamarack Valley Energy hat am 28.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 0,43 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tamarack Valley Energy 0,170 CAD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 494,0 Millionen CAD – ein Plus von 42,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tamarack Valley Energy 346,2 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at