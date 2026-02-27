Tamarack Valley Energy zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Tamarack Valley Energy lud am 25.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,010 CAD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Tamarack Valley Energy 304,6 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 12,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 348,8 Millionen CAD umgesetzt worden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,070 CAD beziffert. Im Vorjahr waren 0,300 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 4,03 Prozent auf 1,35 Milliarden CAD. Im Vorjahr hatte Tamarack Valley Energy 1,40 Milliarden CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at