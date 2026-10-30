Tamarack Valley Energy zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Tamarack Valley Energy hat am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,21 CAD, nach -0,500 CAD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Tamarack Valley Energy im vergangenen Quartal 365,8 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tamarack Valley Energy 335,8 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at