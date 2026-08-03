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03.08.2026 06:31:29
Tamboli Capital legte Quartalsergebnis vor
Tamboli Capital präsentierte am 31.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 2,11 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,28 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 184,3 Millionen INR gegenüber 167,1 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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