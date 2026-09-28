Tamboran Resources gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Tamboran Resources hat am 25.09.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,010 AUD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,020 AUD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at