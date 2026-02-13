Tamboran Resources informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Tamboran Resources präsentierte in der am 10.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,33 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,990 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at