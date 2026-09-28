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28.09.2026 06:31:29
Tamboran Resources stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Tamboran Resources hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,05 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,650 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 1,160 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -2,520 USD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.at
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