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20.03.2026 06:31:28
Tamburi Investment Partners SpaAz mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Tamburi Investment Partners SpaAz stellte am 17.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,02 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,090 EUR je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite standen 0,7 Millionen EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,3 Millionen EUR umgesetzt.
Tamburi Investment Partners SpaAz hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,450 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,230 EUR je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Tamburi Investment Partners SpaAz 2,75 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 137,07 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,16 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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