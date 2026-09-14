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14.09.2026 06:31:29
Tamburi Investment Partners SpaAz präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Tamburi Investment Partners SpaAz hat am 11.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,02 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Tamburi Investment Partners SpaAz ein EPS von 0,290 EUR in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,1 Millionen EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 363,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,5 Millionen EUR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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