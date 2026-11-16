Tamburi Investment Partners SpaAz: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Tamburi Investment Partners SpaAz hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,05 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,110 EUR erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 79,55 Prozent auf 0,3 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,3 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at