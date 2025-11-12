Tamdeen Investment Company (KPSC) hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Tamdeen Investment Company (KPSC) hat sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 KWD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Umsatzseitig standen 2,8 Millionen KWD in den Büchern – ein Minus von 11,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tamdeen Investment Company (KPSC) 3,1 Millionen KWD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at