Tamdeen Investment Company (KPSC): Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Tamdeen Investment Company (KPSC) hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde mit 0,04 KWD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,040 KWD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,2 Millionen KWD – ein Plus von 30,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tamdeen Investment Company (KPSC) 4,0 Millionen KWD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at