20.03.2026 06:31:28

Tamdeen Real Estate informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Tamdeen Real Estate hat am 18.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 KWD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Tamdeen Real Estate ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,010 KWD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,3 Millionen KWD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,9 Millionen KWD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,050 KWD. Im letzten Jahr hatte Tamdeen Real Estate einen Gewinn von 0,040 KWD je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 5,61 Prozent auf 35,97 Millionen KWD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 34,06 Millionen KWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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